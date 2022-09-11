نقل «حجر القدر» إلى لندن استعداداً لتتويج تشارلز الثالث
نقل «حجر القدر» إلى لندن استعداداً لتتويج تشارلز الثالث
11 سبتمبر 2022 16:31
يستعد خبراء ومختصون لنقل "حجر القدر" التاريخي، الذي يعود عمره لمئات السنوات ويعد جزءًا لا يتجزأ من الاحتفال الملكي، من قلعة إدنبرة في اسكتلندا إلى كنيسة وستمنستر أبي، حيث سيتم تتويج تشارلز ملكا للمملكة المتحدة.
"حجر القدر" وهو "حجر سكون"، المعروف أيضا باسم "حجر القدر" أو "حجر التتويج"، هو كتلة مستطيلة من الحجر الرملي الأحمر، استُخدم منذ قرون في تتويج ملوك اسكتلندا.
وزن هذا الحجر الرملي الأحمر يصل إلى 152 كلغ يوجد الحجر الآن في غرفة التاج بقلعة إدنبرة في اسكتلندا.
وسيتم نقله بواسطة فريق من الخبراء، قبل تتويج تشارلز ملكا، مباشرة، ثم ستتم إعادته إلى اسكتلندا.
ومؤسسة "البيئة التاريخية في اسكتلندا" (HES) ، التي تدير قلعة إدنبرة، هي من ستتولى ترتيب نقله إلى وستمنستر أبي، وفق ما نقله موقع «سكاي نيوز» عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
يذكر أنه عندما توجت إليزابيث الثانية ملكة عام 1953 في وستمنستر أبي، جلس عرشها فوق الحجر.