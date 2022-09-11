نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته

بدأ نعش الملكة إليزابيث رحلة تستغرق ست ساعات من منزلها الصيفي في المرتفعات الاسكتلندية إلى إدنبره اليوم الأحد، بينما يصطف الآلاف على الطرقات لتأبين الملكة الراحلة، كثيرون منهم في صمت وبعضهم يصفق والبعض الآخر يغالب دموعه. وبعد الساعة التاسعة صباحا بتوقيت جرينتش، شقت عربة تحمل النعش المصنوع من خشب البلوط طريقها عبر بوابات قلعة بالمورال، حيث تُوفيت يوم الخميس عن عمر ناهز 96 عاما، للتوجه ببطء نحو العاصمة الاسكتلندية. وجرى تغطية النعش بالراية الملكية لاسكتلندا، يعلوه إكليل من الزهور التي اقتطفت من بالمورال. وفي رثاء مؤثر لوالدته يوم الجمعة، قال العاهل الجديد الملك تشارلز إنها بدأت «رحلة عظيمة أخيرة» للحاق بزوجها الأمير فيليب، الذي توفي العام الماضي بعد زواج استمر 73 عاما. والموكب البطيء هو الحدث الأول ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنتهي بالجنازة الرسمية في كنيسة وستمنستر في لندن في 19 سبتمبر. وأثارت وفاتها حزنا عميقا وإشادات حارة، ليس فقط من المقربين في عائلتها والكثيرين في بريطانيا، ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم في انعكاس لحضورها الذي استمر على الساحة الدولية لسبعة عقود. ومع وصول العربة إلى قرية بالاتر القريبة من بالمورال، اصطف المئات على جانب الطريق في صمت، وقام بعضهم بإلقاء الزهور على الطريق. وقالت إليزابيث ألكسندر، التي تبلغ من العمر 69 عاما ووُلدت في يوم تتويج الملكة عام 1953 «لقد كانت مثل فرد من العائلة، يغمرنا الحزن لأنها لن تكون معنا». بينما قالت نيكولا جيبسون، وهي تبكي، لرويترز «قطعنا مسافة طويلة اليوم للمجيء إلى هنا، لكننا شعرنا بأنه من المهم حقا أن نأتي ونبدي التقدير عند مرورها من بالاتر... أشعر مثلي مثل غيري بالكثير من المشاعر». ومصحوبة بابنة الملكة الأميرة آن، ستتحرك العربة التي تحمل النعش ببطء من القلعة النائية وتمر عبر بلدات وقرى صغيرة في طريقها لإدنبره حيث سينقل النعش إلى غرفة العرش في قصر هوليرود هاوس. وتجمع عشرات الآلاف عند قصور ملكية خلال الأيام الماضية منذ وفاة الملكة إليزابيث يوم الخميس لوضع الزهور وإبداء الاحترام والتعازي.