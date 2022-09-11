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فرار «الآلاف» من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا
أرشيفية
11 سبتمبر 2022 15:58
ذكر مسؤول روسي في منطقة جنوبية محاذية لأوكرانيا الأحد أن آلاف الأشخاص عبروا الحدود تزامنا مع إعلان كييف أنها أجبرت القوات الروسية على التراجع في شرق البلاد.
وقال حاكم منطقة بيلغورود فياشيسلاف غلادكوف في بيان مصوّر نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: «على مدى اليوم الماضي، عبر آلاف الأشخاص الحدود.
توجّه معظمهم إلى أقارب في سياراتهم الخاصة. اليوم، يوجد 1342 شخصا يتم إيواؤهم في 27 مركزا موقتا في المنطقة».
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