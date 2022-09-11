الإثنين 12 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

فرار «الآلاف» من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا

أرشيفية
11 سبتمبر 2022 15:58

ذكر مسؤول روسي في منطقة جنوبية محاذية لأوكرانيا الأحد أن آلاف الأشخاص عبروا الحدود تزامنا مع إعلان كييف أنها أجبرت القوات الروسية على التراجع في شرق البلاد.

وقال حاكم منطقة بيلغورود فياشيسلاف غلادكوف في بيان مصوّر نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: «على مدى اليوم الماضي، عبر آلاف الأشخاص الحدود.

توجّه معظمهم إلى أقارب في سياراتهم الخاصة. اليوم، يوجد 1342 شخصا يتم إيواؤهم في 27 مركزا موقتا في المنطقة».

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تعلن انتصارات جديدة وروسيا تتعهّد بالقتال حتى النهاية
بوتين: نتعرض لعدوان مالي وتكنولوجي
المصدر: وكالات
الحرب في أوكرانيا
روسيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
العثور على جثث 6 لاجئين سوريين في صقلية
عربي ودولي
العثور على جثث 6 لاجئين سوريين في صقلية
اليوم 21:11
نعش الملكة
عربي ودولي
سوق لندن للمعادن النفيسة مغلقة في يوم جنازة الملكة
اليوم 21:01
جرعة تنشيطية تستهدف سلالتين من «أوميكرون»
عربي ودولي
جرعة تنشيطية تستهدف سلالتين من «أوميكرون»
اليوم 20:56
هجمات الفدية باتت أكثر تعقيدا ودقة
الاقتصادي
10 تدابير لتفادى هجمات الفدية؟
اليوم 20:55
8 طائرات مساعدات إماراتية تصل باكستان
الإمارات
8 طائرات مساعدات إماراتية تصل باكستان
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©