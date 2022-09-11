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انفجاران في كابول يسفران عن عدة إصابات

بقايا سيارة انفجرت قرب مدرسة في العاصمة الأفغانية كابول (أرشيفية)
11 سبتمبر 2022 15:39

قال مسؤولون أمنيون إن انفجارين وقعا في غرب العاصمة الأفغانية، كابول أمس السبت، مما أدى إلى 
وقوع عدة إصابات.

وذكر المتحدث باسم شرطة  طالبان في كابول أن الانفجارين ناجمان عن متفجرات ، كانت موضوعة في دراجتين مما أسفر مبدئيا عن إصابة ثلاثة أشخاص، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم 
الأحد.

وعلى الجانب الآخر، طبقا لمصادر محلية في إقليم كابول، فقد تم نقل 16 شخصا إلى المستشفيات، نتيجة للانفجارين، اللذين وقعا أمس السبت.

وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية أن الانفجارين ناجمان عن عبوتين ناسفتين، تم زرعهما في دراجتين.

وأضاف أن عددا من المدنيين أصيبوا بجروح في هذين الانفجارين وتم نقلهم إلى المستشفيات على الفور. غير أنه لم يقدم أرقاما دقيقة لعدد المصابين. 

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المصدر: د ب أ
كابول
أفغانستان
انفجار
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