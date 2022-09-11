إعصار "قوي جداً" يقترب من جزر اليابان الجنوبية

يقترب إعصار "مويفا" "القوي جداً" الأحد من عدّة جزر في جنوب اليابان، ما دفع السلطات المحلية إلى دعوة السكان إلى الاحتماء من "الأمواج والرياح القوية" قبل أن يصل إلى اليابسة.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنّ الإعصار كان بعد ظهر الأحد على بعد 180 كيلومتراً جنوب إيشيغاكي (جزيرة في أقصى جنوب الأرخبيل ليست بعيدة عن تايوان)، مما تسبّب في هبوب رياح تصل إلى 216 كيلومتراً في الساعة، كما يتنقّل متجهاً إلى الشمال الغربي.
وأشارت إلى أنّ "من المتوقع أن يقترب إعصار مويفا القوي جداً (من منطقة إيشيغاكي) الاثنين. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة أمواجاً عاتية ورياحاً قوية طوال نهار الثلاثاء". كذلك، أوضحت أنّ سرعة تقدّم الإعصار ستضعف ولكن ليس شدّته، مضيفة أنّ "المنطقة قد تعاني من آثاره لفترة طويلة".
وطلبت حكومة أوكيناوا، المحافظة التي تشمل أكثر من 150 جزيرة في جنوب اليابان، من كبار السن الذين يعيشون في إيشيغاكي وغيرها من جزر المنطقة، الاحتماء قبل أن يضرب الإعصار. وقال حاكم أوكيناوا الأحد "أود أن أطلب من الجميع توخّي الحذر من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة... واتخاذ إجراءات لحماية الأرواح أولاً".
وبعد إيشيغاكي سيتجه "مويفا" إلى شمال شنغهاي في الصين، وفق توقعات الوكالة اليابانية.