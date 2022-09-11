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حمى الضنك خارج نطاق السيطرة بمختلف أنحاء باكستان
متطوعون يزيلون شرائط من الإمدادات الإنسانية بعد هطول الأمطار والفيضانات في كراتشي
11 سبتمبر 2022 14:59
تستمر باكستان في تسجيل المزيد والمزيد من حالات الإصابة اليومية بفيروس حمى "الضنك"، مع انتشار الذعر
والخوف بين الجمهور، ونقص في أدوية الحمى أيضا.
وفي أقاليم "البنجاب" و"السند" و"خيبر باختونخوا" و"بلوشيستان"، بدأت حمى الضنك في اتخاذ منعطف خطير، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.
وسجلت كراتشي حالة وفاة أخرى بسبب حمى الضنك، في الساعات الـ24 الماضية، حيث تضرر أكثر من ألفي شخص في إقليم "خيبر باختونخوا"، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في تشكيل مواقع لتكاثر البعوض، حسب التقرير.
وامتلأت الأجنحة المخصصة لمرضى حمى الضنك في مستشفيات كراتشي. وسجل إقليم "البنجاب" 125 حالة إصابة جديدة بالمرض الذي ينقله البعوض.
بالإضافة إلى ذلك، أودت حمى الضنك بحياة أربعة أشخاص في الإقليم، طبقا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة.
وفي الوقت نفسه، لا يزال النقص في الأدوية للحمى مستمرا في معظم مناطق البلاد، حيث تنتظر الصيدليات في إقليم"البنجاب" استئناف توريد الأدوية في الإقليم، خلال الأسابيع الاربعة الماضية.
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المصدر: د ب أ
الأمطار
حمى الضنك
باكستان
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