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روسيا تضرب أهدافاً للجيش الأوكراني في خاركيف

ركبات عسكرية في منطقة خاركيف
11 سبتمبر 2022 14:41

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم الأحد، إن القوات الروسية ضربت مواقع للجيش الأوكراني في منطقة خاركيف بضربات دقيقة التوجيه.
ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من تلك التقارير.

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المصدر: رويترز
روسيا
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أوكرانيا
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