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أحدث حصيلة لكورونا حول العالم

عمال يجرون فحوص على عينات للكشف عن كورونا في مدينة تشينجدو
11 سبتمبر 2022 14:24

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 608 ملايين إصابة حتى صباح اليوم الأحد.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 608 ملايين و298 ألفا و782 .

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى ستة ملايين و513 ألفا و742 وفاة.كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 12 مليارا و192 مليونا و912 ألفا و429 جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
  

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المصدر: وكالات
فيروس كورونا
كورونا
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