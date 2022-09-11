الإثنين 12 سبتمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
«الأعطال» تعاند زوارق أبوظبي في مونديال الفورمولا 2
«دورينا».. الجماعية 82.5%
«الرقم 10» يعود إلى «الملك» بعد 1217 يوماً!
انطلاقة قوية لكأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أحدث حصيلة لكورونا حول العالم
عمال يجرون فحوص على عينات للكشف عن كورونا في مدينة تشينجدو
11 سبتمبر 2022 14:24
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 608 ملايين إصابة حتى صباح اليوم الأحد.
وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 608 ملايين و298 ألفا و782 .
وارتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى ستة ملايين و513 ألفا و742 وفاة.كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 12 مليارا و192 مليونا و912 ألفا و429 جرعة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
أخبار ذات صلة
جرعة تنشيطية تستهدف سلالتين من «أوميكرون»
الصحة تعلن الحصيلة الجديدة لإصابات كورونا في الدولة
المصدر: وكالات
فيروس كورونا
كورونا
كوفيد 19
الأكثر قراءة
عربي ودولي
ترتيب خلافة العرش البريطاني بعد وفاة الملكة إليزابيث
9 سبتمبر 2022
الاقتصادي
أبل تحدد "يوم الوداع".. 5 أنواع من آيفون لن تكمل المشوار
9 سبتمبر 2022
دنيا
حقيبة يد رافقت الملكة إليزابيث لأكثر من نصف قرن.. ما قصتها؟
9 سبتمبر 2022
آخر الأخبار
عربي ودولي
العثور على جثث 6 لاجئين سوريين في صقلية
اليوم 21:11
عربي ودولي
سوق لندن للمعادن النفيسة مغلقة في يوم جنازة الملكة
اليوم 21:01
عربي ودولي
جرعة تنشيطية تستهدف سلالتين من «أوميكرون»
اليوم 20:56
الاقتصادي
10 تدابير لتفادى هجمات الفدية؟
اليوم 20:55
الإمارات
8 طائرات مساعدات إماراتية تصل باكستان
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©