كييف تؤكد: عملية استعادة إيزيوم في أوكرانيا "جارية"
كييف تؤكد: عملية استعادة منطقة إيزيوم في شرق أوكرانيا "جارية"
11 سبتمبر 2022 14:07
أعلنت أوكرانيا الأحد أن قواتها تتحرّك لاستعادة السيطرة على بلدات وقرى في محيط مدينة إيزيوم الإستراتيجية، كجزء من هجوم مضاد واسع النطاق في شرق البلاد.
وأفاد الجيش الأوكراني في تعميم بشأن الوضع الميداني الأحد الذي يصادف مرور 200 يوم على بدء الهجوم الروسي، أن "قواتنا دخلت كوبيانسك. تحرير المستوطنات جار في منطقتي كوبيانسك وإيزيوم التابعتين لمنطقة خاركيف".
واستعاد الجيش الأوكراني 30 قرية وبلدة على الأقل في منطقة خاركيف شرقا.
وأعلن الجيش في تعميمه الأحد أن أوكرانيا استعادت مناطق يبلغ مجموع مساحتها حوالى ألفي كيلومتر مربع من القوات الروسية في الأيام الأخيرة.
وذكرت روسيا في البداية أنها سترسل تعزيزات إلى منطقة خاركيف، لكنها أعلنت السبت أنها ستسحب قواتها إلى منطقة دونيتسك جنوبا.