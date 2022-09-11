نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلة متمهلة إلى إدنبره

الناس يصطفون في الشارع بينما يمر نعش الملكة إليزابيث عبر قرية بالاتير ، بالقرب من بالمورال
11 سبتمبر 2022 12:46
غادرت السيارة التي تحمل نعش الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بالمورال في طريقها إلى ادنبره.
وذكرت وكالة " بي ايه ميديا " البريطانية أن المواطنين بدأوا في الاحتشاد بقرية بالاتير لمشاهدة النعش الذي سوف يمر بالقرية.
وتقع القرية على بعد نحو ثمانية أميال شرق بالمورال.وتعد هذه بداية الرحلة الأخيرة للملكة، التي سوف تنتهى بمراسم الجنازة في 19سبتمبر الجاري.
يُتوقع أن تتجمع حشود غفيرة على طول الطريق الذي سيسلكه الموكب الجنائزي، لإلقاء التحية مرةً أخيرةً على الملكة التي اعتلت العرش لمدة 70 عامًا وسبعة أشهر وتميّزت بحضورها المطمئن والأليف وعايشت حقبات وأزمات عديدة.
وطُلب من الحشود عدم رمي الورود عند مرور الموكب لعدم التأثير على تنظيم آخر رحلة للملكة التي توفيت عن 96 عامًا وتحظى بشعبية كبيرة في المملكة المتحدة.
سيتوقف الموكب أولًا في بالاتر البلدة القريبة من القصر، ثمّ في أبردين وداندي قبل الوصول إلى إدنبره، حيث يوضع النعش ليلًا في قاعة العرش في قصر هوليرود هاوس، المقر الرسمي للعائلة الملكية في اسكتلندا.
وأعلن قصر باكينغهام السبت أن مراسم الجنازة الوطنية ستُقام في 19 سبتمبر في دير ويستمنستر في لندن، المكان الذي تُقام فيه الأعراس والجنازات الملكية ومراسم تتويج الملوك منذ قرابة ألف عام.
في هذه الكنيسة بالذات تزوّجت إليزابيث الثانية التي كانت لا تزال أميرة تبلغ 21 عامًا، فيليب ماونتباتن فينوفمبر 1947، كما توّجت فيها ملكة في الثاني من يونيو 1953.
ويُتوقع حضور شخصيات مرموقة من العالم كلّه مراسم التأبين بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن.
سيلقي عشرات آلاف الأشخاص النظرة الأخيرة على الملكة في قصر ويستمنستر حيث سيُسجّى الجثمان من 14 إلى 19سبتمبر، قبل بدء مراسم الدفن عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش من صباح 19 سبتمبر الذي سيكون يوم عطلة رسمية في المملكة المتحدة.
وأصدر حفيدها الأمير وليام الذي بات الآن وريث العرش وأمير ويلز، بيانًا مؤثرًا السبت تكريمًا للملكة.
وجاء في البيان "كانت إلى جانبي في اللحظات الأكثر سعادةً. وكانت إلى جانبي في أتعس أيام حياتي. كنت أعلم أن هذا النهار سيأتي، لكن سيستغرقني الأمر بعض الوقت لكي أعتاد على الحياة من دون جدتي"، مشيدا بـ"حكمتها" و"لطفها". وتابع الأمير "سأكرّم ذكراها بدعم والدي بكل السبل الممكنة".
وأثار الأمير الصدمة عندما ذهب السبت برفقة زوجته كايت وشقيقه هاري وزوجة شقيقه ميغان إلى أمام قصر ويندسور حيث تكدّست الورود تكريمًا للملكة.
وتصدّرت صورتهم الصفحات الأولى لصحف ومواقع وسائل إعلام بريطانية عديدة مساء السبت وصباح الأحد.
وأعلن مجلس اعتلاء العرش المنعقد في قصر سانت جيمس، أن "الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها... ملكنا تشارلز الثالث... فليحفظ الرب الملك".
وحضر مئات من أعضاء المجلس ومن بينهم رئيسة الوزراء ليز تراس وجميع أسلافها وزوجة تشارلز كاميلا وابنه البكر ولي العهد وليام.
وقال تشارلز الثالث إن والدته "قدمت مثالا للحب اللامتناهي والتفاني في الخدمة" واعدا بالاقتداء بها. وأضاف إنه "يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة" المنوطة بالملك. وشدّد على أنه سيبذل كل جهده ليكون على "المثال الملهم" لوالدته.
وكرّست الملكة التي تدهورت صحّتها في الأشهر الأخيرة، حياتها في خدمة التاج البريطاني. وكانت لا تزال تعمل الثلاثاء حين استقبلت رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون ورئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس التي كلّفتها تشكيل حكومة جديدة.
إلا أن الملكة عقدت لقاءاتها في بالمورال إذ إن وضعها الصحي لم يسمح لها بالسفر.
في إدنبره حول قصر هوليرود هاوس، كانت التحضيرات تسير على قدم وساق السبت لاستقبال الملكة الراحلة. ووُضعت حواجز على طول شارع رويال مايل وحول كاتدرائية سانت جيل التي ستستقبل نعش الملكة.