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توقف العمليات بالكامل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بأوكرانيا

محطة الطاقة النووية في أثناء زيارة بعثة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
11 سبتمبر 2022 10:24

أعلنت الشركة الحكومية المسؤولة عن تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا اليوم الأحد، توقف العمليات بالكامل في المحطة التي تسيطر عليها روسيا.

وأضافت الشركة أنها فصلت الوحدة السادسة بالمحطة عن شبكة الكهرباء.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
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