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إجلاء المئات من غرب إندونيسيا بعد الزلزال القوي

تم إجلاء السكان بعد وقوع زلزال في جزر مينتاواي بإندونيسيا
11 سبتمبر 2022 10:05

 قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا إنه تم إجلاء نحو 200 شخص إلى مناطق آمنة بعد أن هز زلزال قوته 6.1 درجة عددا من الجزر في غرب إندونيسيا اليوم الأحد، مما تسبب في حدوث بعض الأضرار بالممتلكات.

وقالت السلطات إن الزلزال وقع في جزر مينتاواي غربي جزيرة سومطرة وكان على عمق 27 كيلومترا وأعقبه زلزال بقوة 5.3 درجة في نفس المنطقة. ولم يكن ثمة خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن شخصا أصيب بجراح بسبب سقوط أشياء من الخشب على رأسه كما لحقت أضرار طفيفة بمدرسة وأحد المراكز الصحية.
وتقع إندونيسيا على جانبي "حلقة النار في المحيط الهادي" حيث تلتقي الصفائح التكتونية المختلفة من القشرة الأرضية وتحدث نشاطا زلزاليا متكررا.

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المصدر: آ ف ب
زلزال
سومطرة
إندونيسيا
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