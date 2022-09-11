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روسيا "تعيد تجميع" قواتها وأوكرانيا تتقدّم شرقاً

أعضاء من الخدمة الأوكرانية في منطقة خاركيف
11 سبتمبر 2022 08:57

أكدت روسيا السبت أنها ستسحب قواتها من منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا بينما أعلنت كييف أن جيشها سيطر على مركز لوجستي مهم في إطار هجوم مضاد خاطف. 

في الأثناء، أكد قيادي انفصالي موال لروسيا في الشرق أن منطقة دونيتسك تشهد معارك "صعبة" بين القوات الروسية والأوكرانية.

كما ذكر مسؤول أوكراني أن قوات كييف تتقدّم باتّجاه مدينة ليسيتشانسك التي سيطرت عليها القوات الروسية بعد معارك شرسة بالمدفعية في يوليو. 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أنه "من أجل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس، اتُّخذ قرار بإعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم، لدعم الجهود على الجبهة في دونيتسك".

وحذّر زيلينسكي السبت من أنّ موسكو تأمل في "كسر" المقاومة الأوكرانيّة خلال فصل الشتاء معوّلةً على مشاكل التدفئة وإمكان تراجع زخم الدعم الغربي لكييف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.

وقال زيلينسكي في مداخلة خلال منتدى يالطا للاستراتيجية الأوروبّية المنعقد في كييف إنّ "روسيا تبذل كلّ الجهود لكسر مقاومة أوكرانيا وأوروبا والعالم خلال الأيام التسعين لفصل الشتاء".

من جهتها، وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى كييف السبت في زيارة مفاجئة قالت إن هدفها تأكيد دعم برلين لأوكرانيا.

وجاء ذلك بعد أسبوع من زيارة رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إلى برلين حيث كرر مطالب كييف تزويدها بالأسلحة.
وتعهّدت مواصلة "إمدادات الأسلحة والدعم الإنساني والمالي".

وعلى مدى الأسابيع الماضية، أرسلت ألمانيا مدافع هاوتزر وقاذفات صواريخ وصواريخ مضادة للطائرات إلى كييف.

تأتي زيارة بيربوك في أعقاب زيارة مشابهة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي تعهّد بحزمة دعم.

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المصدر: وكالات
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