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إندونيسيا.. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب قبالة جزيرة سومطرة

آثار الزلزال في إندونيسيا (أرشيفية)
11 سبتمبر 2022 08:40

قالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن زلزالا قوته 6.1 درجة هز جزر مينتاواي التي تقع قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم الأحد.

وأضافت أنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي). وأوضحت أن مركز الزلزال كان على عمق 27 كيلومترا وأعقبه زلزال بقوة 5.3 درجة في المنطقة نفسها.

وقالت وسائل إعلام محلية على الإنترنت إن شخصا أصيب بجراح بسبب سقوط أشياء من الخشب على رأسه.
وتقع إندونيسيا على جانبي "حلقة النار في المحيط الهادي" حيث تلتقي الصفائح التكتونية المختلفة من القشرة الأرضية وتحدث نشاطا زلزاليا متكررا.

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المصدر: وكالات
زلزال
جزيرة سومطرة
سومطرة
إندونيسيا
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