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تتويج الملك.. مراسم فريدة

تتويج الملك.. مراسم فريدة
11 سبتمبر 2022 01:51

لندن (الاتحاد) 

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تتويج ملك بريطانيا في حفل فخم وفريد من نوعه في أوروبا، تعود بعض قواعده إلى عدة قرون. وتطلب تتويج إليزابيث الثانية في 1953 أكثر من عام من التحضير.
ولا يتم تتويج الملك فور وفاة سلفه، احتراماً لفترة الحداد وإتاحة الوقت لتنظيم الحفل. فإليزابيث الثانية التي أصبحت ملكة في السادس من فبراير 1952 يوم وفاة والدها، توّجت بعد 15 شهراً في الثاني من يونيو 1953 بحضور أكثر من ثمانية آلاف شخص في كنيسة ويستمنستر.
ويرجح خبير النظام الملكي البريطاني بوب موريس أن يفضل الملك الجديد البالغ من العمر 73 عاما حفل «تتويج أسرع وأصغر حجما».
ويقام الحفل في كنيسة ويستمنستر، ويرأسها كبير أساقفة كانتربري الشخصية الدينية الأولى في الكنيسة الأنغليكانية والثاني في رئاستها بعد العاهل البريطاني. ويقدم رئيس أساقفة كانتربري أولاً الملك الجديد للجمهور الذي يهتف له. وبعد ذلك، يؤدي الملك يمين التتويج، قانون قسم التتويج، الذي تمت صياغته في 1688. وبموجب هذا القسم، يتعهد رسمياً بأن يحكم شعبه وفقاً للقوانين التي يقرها البرلمان وبأن يفرض القانون والعدالة «برأفة» و»يفعل كل ما هو ممكن» من أجل الحفاظ على الكنيسة الأنغليكانية والبروتستانتية. ثم يمسح أساقفة كانتربري بالزيت المقدس ويبارك الملك الجالس على كرسي الملك إدوارد، العرش الذي صنع في 1300 ويستخدم في كل تتويج منذ 1626. ويتسلم الملك أخيرًا الإشارات الملكية وخصوصاً صولجان ثم التاج، الذي يضعه كبير أساقفة كانتربري على رأسه.
ويقوم أعضاء العائلة الملكية بتكريمه ثم يُحتفل بمراسم المناولة.
وما لم يُتخذ قرار مختلف، إذا كان الملك الجديد رجلاً تُعلن زوجته ملكة ويتم تتويجها وفق مراسم مماثلة لكن مبسطة. وإذا اعتلت ملكة للعرش لا يصبح زوجها ملكًا ولا يتلقى المسحة المقدسة. والمملكة المتحدة هي النظام الملكي الوحيد في أوروبا الذي لا يزال يستخدم الإشارات، لاسيما الأزياء والسمات الملكية مثل الصولجان أو بعض السيوف، خلال احتفالات التتويج. وتاج سانت إدوارد الذي صنع في 1661 لتتويج تشارلز الثاني، هو التاج المستخدم تقليدياً خلال الحفل. وهذا التاج مصنوع من الذهب والفضة والياقوت والزفير خصوصاً، ويزن أكثر من كيلوغرامين. أما التاج الإمبراطوري فيستخدم في نهاية الحفل وخلال الموكب الملكي. وهو مرصع ب2868 ألماسة وصنع في 1937 لتتويج الملك جورج السادس. كما يضعه الملك خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للبرلمان. وفي 1953، حضر8251 ضيفاً يمثلون 181 دولة ومنطقة تتويج إليزابيث الثانية. وبين هؤلاء، عدد كبير من ممثلي ممالك أجنبية قدموا من بلدانهم لحضور الحفل لكن ليس بينهم أي ملك أوروبي احتراماً لتقاليد ملكية.

الملك تشارلز الثالث
بريطانيا
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المملكة المتحدة
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