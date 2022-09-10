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خادم الحرمين وولي عهده يهنئان الملك تشارلز

خادم الحرمين وولي عهده يهنئان الملك تشارلز
11 سبتمبر 2022 01:51

الرياض (الاتحاد)

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، أمس، الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش في بريطانيا.
وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة المتحدة.
وقال في البرقية: «يسرنا بمناسبة اعتلائكم العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، أن نبعث لجلالتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، كما يسرنا أن نشيد بمكانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين، متمنين لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم الصديق اطراد التقدم والازدهار».
بدوره، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد برقية تهنئة للملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش. وقال في البرقية: «يسعدني بمناسبة اعتلائكم العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، أن أعرب لجلالتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي».

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