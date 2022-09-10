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كندا تقيم مراسم لإعلان اعتلاء الملك تشارلز العرش

كندا تقيم مراسم لإعلان اعتلاء الملك تشارلز العرش
11 سبتمبر 2022 01:51

أوتاوا (رويترز)

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أقامت كندا، أمس، مراسم لإعلان اعتلاء الملك تشارلز الثالث عرش بريطانيا في مدينة أوتاوا بحضور رئيس الوزراء جاستين ترودود.
وأقيمت المراسم في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت جرينتش) في ريدو هول، المقر الرسمي للحاكم العام المعين من قبل بريطانيا، والذي يعمل نيابة عن الملك.
وأصبح تشارلز البالغ من العمر 73 عاماً ملكاً بشكل تلقائي للمملكة المتحدة ورئيساً لبريطانيا و14 دولة أخرى من بينها كندا، عندما توفيت والدته الملكة إليزابيث يوم الخميس الماضي.
 ووقع جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي وماري سايمون، التي تشغل منصب الحاكم العام، على إعلان تنصيب الملك الجديد عقب اجتماع لمجلس الوزراء.
وتم إطلاق الأبواق إيذاناً بتلاوة المسؤول المعني بيان المجلس بتنصيب الملك الجديد للجمهور باللغتين الإنجليزية والفرنسية، منتهياً بعبارة «عاش الملك».
واختتم الحفل بتحية بإطلاق 21 طلقة وعزفا لفرقة القوات المسلحة.
وعلى الرغم من أن كندا لم تعد مستعمرة بريطانية في عام 1867، إلا أنها ظلت في الإمبراطورية البريطانية حتى عام 1982، ولا تزال عضواً في كومنولث دول الإمبراطورية البريطانية السابقة التي كانت ملكة بريطانيا رئيسة لها.

الملك تشارلز الثالث
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