ألمانيا تعد بمساعدة أوكرانيا في إزالة الألغام

أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا في مؤتمر صحفي مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا
11 سبتمبر 2022 00:55
وعدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، السبت، أوكرانيا بمزيد من الدعم في إزالة الألغام في مناطق القتال. وقالت بيربوك، أثناء زيارتها لحقل ألغام في منطقة "ويليكا ديميريكا" بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، إنه بالإضافة إلى تسليم الأسلحة فإن هذا الأمر مهم لجعل الحياة أكثر أمانا للسكان. ولم تبد بيربوك رغبة في التصريح بما إذا كانت ستوافق على تقديم أسلحة أخرى أثناء زيارتها. لكنها وعدت بتقديم تقرير عن ذلك، في وقت لاحق، بعد اجتماعها بوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا. وقالت إنه "تم العثور على ألغام حتى في لعب الأطفال داخل شقق خاصة". وتدعم ألمانيا مشروعا مدنيا لإزالة الألغام في منطقة "ويليكا ديميريكا". قدمت الحكومة الاتحادية الألمانية ما مجموعه ستة ملايين يورو للتخلص من الذخائر المتفجرة على يد منظمة "هالو" غير الحكومية. وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، من المقرر أن تزيد الوزارة من نفقاتها لمساعدة أوكرانيا بمقدار مليون يورو إضافي حتى نهاية العام الجاري. كما أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، هذا الأسبوع، تدريب الجنود الأوكرانيين في ألمانيا على إزالة الألغام.