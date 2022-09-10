اليمن.. «سهام الجنوب» تحرر معسكراً من «القاعدة» بشبوة

عدن (الاتحاد)

حرر الجيش اليمني مدعوماً بمقاتلي القبائل معسكراً تابعاً لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في محافظة شبوة، فيما قتل جندي وأُصيب 8 آخرون، بينهم مدنيون إثر هجوم إرهابي استهدف دورية عسكرية شرق مدينة «عتق».

وحرر الجيش اليمني ومقاتلي القبائل أول معسكرات تنظيم «القاعدة» مع بدء عملية «سهام الجنوب» التي تهدف إلى تطهير محافظة شبوة من خطر الإرهابيين.

ودارت اشتباكات عنيفة في «وادي سرع» بمنطقة «المصينعه» بين القوات المسلحة وعناصر من تنظيم «القاعدة» انتهت بفرار عناصر التنظيم الإرهابي.

وأعلنت مصادر عسكرية تحرير أحد معسكرات «القاعدة» في منطقة «مزحل» بـ«المصينعة» وفرار عناصر «القاعدة» إلى «جبال الكور».

وأكدت المصادر أن قوات الجيش والقبائل ستواصل مطاردة العناصر الإرهابية في الجبال والشعاب بمنطقة «المصينعة» في شبوة.

إلى ذلك، قتل جندي وأُصيب 8 آخرون بينهم مدنيون، إثر هجوم إرهابي، أمس، استهدف دورية عسكرية، شرق مدينة «عتق» في محافظة شبوة.

وقالت مصادر محلية، إن جندياً قتل وأُصيب ثلاثة آخرون، إضافة إلى إصابة 5 مدنيين من المارة، جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة، أثناء مرور دورية عسكرية في الخط الرئيسي عند المدخل الشرقي لمدينة «عتق».

وبحسب المصادر، فإن «الجندي خالد محمد عبدالله البهش توفي متأثراً بجراحه جراء الانفجار أثناء نقله للمستشفى، فيما جرى نقل البقية للمستشفيات لتلقي العلاج».

وأكد قائد اللواء الثاني دفاع شبوة العقيد وجدي باعوم الخليفي، في بيان، إن تأمين مدينة «عتق» ومديريات شبوة مسؤولية الجميع مؤسسات مدنية وعسكرية ومدنيين.

ودعا باعوم المدنيين إلى أن يكونوا عوناً للجيش وأجهزة الأمن والشرطة في مواجهة الإرهاب.

في غضون ذلك، أكد رئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية محمد الغيثي، إنه لن يبقى للإرهاب والتنظيمات المتطرفة أي تواجد في اليمن.

وقال في منشور على صفحته في «فيسبوك»: إن «هذه الآفة الموجَّهة والمُنظمة استهدفتنا كثيراً، وقدمنا من أجل القضاء عليها الكثير من التضحيات».

وأضاف: «لا دين للإرهاب، وعقيدة المتطرفين هي القتل والإفساد في الأرض، وعقيدتنا هي السلام والإرادة الوطنية الصلبة التي لم ولن تُكسر أو تُهزم».

والثلاثاء الماضي، قتل أكثر من 20 جندياً بهجوم إرهابي شنه تنظيم «القاعدة» في محافظة أبين

وقال مصدر عسكري حينها، إن الإرهابيين استخدموا قذائف صاروخية وأسلحة خفيفة ومتوسطة ومركبات عسكرية لمهاجمة نقطة تفتيش أمنية في مديرية «أحور» بالمحافظة.

وأمس الأول، أعلنت الأجهزة الأمنية في وادي وصحراء حضرموت القبض على أحد عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، فر من سجن المنطقة العسكرية الأولى في شهر رمضان الماضي.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فقد أشاد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان باليقظة الأمنية للأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت والتي تكللت في على الإرهابي فهد الضمر والذي يعتبر أحد أخطر عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي.