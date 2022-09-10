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تركيا تتهم خفر سواحل اليونان باستهداف سفينة شحن

سفينة شحن في المياه التركية
11 سبتمبر 2022 00:37

ذكرت وسائل إعلام تركية أن خفر السواحل اليوناني فتح نيرانه على سفينة شحن في المياة الدولية في بحر إيجه، السبت.
ونقلت قناة "تي آر تي" التلفزيونية التركية عن خفر السواحل التركي أن السفينة، التي تحمل اسم (أناتوليان) وترفع علم جزر القمر، تعرضت لنيران من خفر السواحل اليوناني بعد ظهر السبت على بعد 11 ميلا بحريا من جزيرة "بوزكادا" التركية.
ونقل عن الجانب التركي قوله إن القوارب اليونانية "تجاهلت القوانين الدولية".
وأضاف التقرير أن القوارب غادرت لدى وصول خفر السواحل التركي إلى الموقع ولم تقع إصابات.
وبثت قناة "تي آر تي" لقطات قالت إنها للسفينة خلال حادث التعرض لإطلاق النار. 
وصاحب خفر السواحل التركي السفينة وفتح ممثلو الادعاء المحليون تحقيقا في الواقعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
كانت السفينة تقل طاقما مؤلفا من 18 فردا، من بينهم أتراك وصوماليون وأذربيجانيون.
   

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