نواب ليبيون يدعون «الجامعة» لدعم إجراء انتخابات

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

دعا 54 عضواً بمجلس النواب الليبي، جامعة الدول العربية إلى بذل مزيد من الجهود من أجل إجراء انتخابات عامة تنهي الصراع في ليبيا.

جاء ذلك في خطاب صادر عن النواب إلى الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط، قالوا فيه إنهم يخاطبون الجامعة عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية.

وأشاروا إلى رفضهم إجراءات سحب الثقة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح طالب أبوالغيط في وقت سابق، بدعم قرارات مجلس النواب ومساندة حكومة فتحي باشاغا، لتمارس مهامها من خارج مدينة طرابلس. وفي سياق أخر، اقتحم مسلحون مقر مديرية أمن غريان في ليبيا، أمس، وذلك على خلفية صراع على النفوذ بين الكتائب المسلحة في المدينة الواقعة على بعد 75 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس. وقال المكتب في إيجازات صحفية متتالية، إن «الرماية على مقر مديرية أمن غريان جاء من قبل مجموعة مسلحة تابعة لمدير الأمن السابق، اعتراضاً على تكليف وزير الداخلية المكلف بحكومة عبدالحميد لمدير أمن جديد للمديرية».

وأوضح المكتب أن الرماية أسفرت عن إصابة شرطي تابع للمديرية.

وفي الخامس من سبتمبر الجاري، أقدم مجهولون على غلق مقر المديرية، عبر وضع سواتر ترابية على البوابة، وكتبوا عليها «مغلق من قبل المجلس البلدي، والأعيان والحكماء، ومؤسسات المجتمع المدني، والقوة العسكرية بالمدينة».

وخرج عدد من الأشخاص، قالوا إنهم يمثلون مكونات المدينة، في مقطع فيديو هاجموا فيه وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، وتوعدوا بـ«إضراب عام» في حال عدم التراجع عن قرار تغيير مدير الأمن.

وفي سياق ذي صلة، أطلقت الكتائب المسلحة الرصاص على مدنيين عزل لتفريقهم في أحد الأسواق بمنطقة «عين زارة»، جنوب شرقي العاصمة.

وأفادت المصادر أن كتائب مسلحة أطلقت الرصاص على مدنيين يتجمعون أمام أحد محال السجاد في طريق «المشتل» بـ«عين زارة»، بعد تجمع عدد كبير منهم، ما أثار حالة من الهلع والخوف وسط المدنيين المتجمعين.

إلى ذلك، أكد رئيس أركان قوات الجيش التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول ركن محمد الحداد، أنه سيكون لرئاسة الأركان العامة دور أساسي في منع الحرب والاقتتال، والعمل على استقرار المنطقة الغربية، متعهداً بـ«الضرب بيد من حديد لكل من يدعو للحرب ويحشد لها».

والتقى الحداد، وفداً من أعيان وحكماء مدينة الزاوية، وفق منشور بالصفحة الرسمية لرئاسة الأركان، التي أشارت إلى أن اللقاء يأتي استمراراً للمجهودات التي يقوم بها رئيس الأركان العامة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية، وعدد من أعيان وحكماء المنطقة الغربية، لحقن الدماء ومنع الاقتتال بين الليبيين.