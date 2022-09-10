القضاء العراقي يدعو للنظر في صياغة مواد الدستور

هدى جاسم (بغداد)

دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، أمس، إلى ضرورة إعادة النظر بصياغة مواد الدستور التي سببت حالة الانسداد السياسي في البلاد.

وقال زيدان في بيان: إن «الخروق الدستورية أو الأفعال غير المقبولة اجتماعيا وأخلاقياً لا يمكن للقاضي مساءلة مرتكبها، سواء مؤسسات أو أفراد، إلا بوجود نص صريح يعاقب عليها وفق الشروط القانونية». وأعطى مثالاً مفاده أن «القضاء يدرك تماما الآثار السلبية للخروق الدستورية التي حصلت بعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021، المتمثلة بعدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل السلطة التنفيذية بشقيها، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بحسب نص المادة 66 من الدستور».

وأضاف أنه «رغم وضوح هذا الخرق الدستوري إلا أن القضاء لم يكن قادراً على معالجته أو مساءلة مرتكبيه بسبب عدم وجود نص دستوري يجيز له ذلك».

وعن الخلاف بشأن البرلمان، شدد زيدان على أن حل مجلس النواب ليس من صلاحيات القضاء.

وبيّن أنه «يُحل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، إما بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية».

وأكد أن «هذه الحالة وغيرها توجب إعادة النظر بصياغة مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات الدستورية، والتي سببت حالة الانسداد السياسي وما رافقها من أحداث مؤسفة».

والأربعاء، رفضت المحكمة الاتحادية العليا دعوى حل البرلمان المرفوعة أمامها من «التيار الصدري»، لعدم الاختصاص، بعد تأجيل البث فيها أكثر من مرة، كان آخرها في 30 أغسطس الماضي، جراء تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد آنذاك.

وبعد ساعات من قرار المحكمة، أطلق القيادي في «الإطار التنسيقي» حيدر العبادي، مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية الراهنة ضمن اتفاق سياسي مجدول يشمل إجراء انتخابات مبكرة.

واندلعت في مدن عراقية، بينها العاصمة بغداد اشتباكات في 29 و30 أغسطس الماضي، خلفت أكثر من 30 قتيلاً ومئات الجرحى وفق مصادر طبية، عقب اقتحام أنصار «التيار الصدري» عدداً من المقار الحكومية بالعاصمة فور إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي.

في غضون ذلك، قالت مصادر سياسية عراقية، إن الأحزاب التي سبق وأن تحالفت مع مقتدى الصدر ضمن مشروع «إنقاذ العراق» تتدارس مقترحات الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية حتى موعد الانتخابات الجديدة.

وقالت المصادر لـ«الاتحاد»، إن تلك المقترحات متداولة مع رفض ضمني لها من قبل قوى «الإطار التنسيقي» الذي أعلن رفضه حل البرلمان والموافقة على إجراء انتخابات شريطة تشكيل حكومة جديدة.

مقتل 11 إرهابياً في الأنبار وديالى

بغداد (الاتحاد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس، القضاء على 7 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي بينهم القيادي حمود حمادة علي حويش في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيانها إنه من «خلال الاستمرار في جمع المعلومات ورصد تحركات قيادات وعناصر داعش من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة تم العثور على وكر مهم للإرهابيين في منطقة الجلايات ضمن قاطع عمليات الأنبار». وأضافت أنه «تم تزويد القوات الجوية بالمعلومات الكاملة عن هذا الهدف، فقاموا بدك الهدف وتحويله إلى ركام، وبحسب المعلومات الاستخبارية الأولية فقد تم القضاء على 7 إرهابيين من عناصر التنظيم من ضمنهم القيادي حمود حمادة علي حويش».

وفي السياق، قُتِلَ 4 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي أمس، في ضربتين جويتين على ضفاف «بحيرة حمرين» ضمن قاطع عمليات ديالى وسط البلاد.