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الجيش العراقي يقتل 11 إرهابياً بينهم قياديان

أفراد من الجيش العراقي
11 سبتمبر 2022 00:32

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، السبت، مقتل 11 إرهابياً بينهم قياديان في محافظتي الأنبار وديالى.
وقالت قيادة العمليات، في بيان نشرته خلية الإعلام الأمني عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية "عملوا طيلة الأيام الماضية بجهد استطلاعي مكثف في قاطعي صحراء الأنبار ومنطقة بحيرة حمرين في ديالى وتمكنوا من تحديد وكرين للإرهابيين من مجرمي تنظيم داعش الإرهابي المسؤولين عن جرائم كثيرة ضد الأبرياء وقواتنا الأمنية".
ولفتت قياد العمليات إلى أن "هذه المعلومات قدمت إلى قيادة العمليات المشتركة والتي خططت وأشرفت على تنفيذ ضربات جوية بواسطة طائرات القوة الجوية رافقتها عمليات إنزال جوي نفذتها الفرقة الخامسة للجيش العراقي للوصول إلى وكرين للإرهابيين".
وقالت إن "مجموع القتلى من داعش هذا اليوم 11 إرهابياً بينهم قياديان وكذلك أحد المسؤولين عن قتل أحد ضباط وزارة الداخلية وهو العقيد الشهيد ياسر الجوراني قبل عدة أشهر".

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