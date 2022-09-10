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الجيش الصومالي يعلن القضاء على قيادي بارز في «الشباب»

الجيش الصومالي يعلن القضاء على قيادي بارز في «الشباب»
11 سبتمبر 2022 01:51

مقديشو (الاتحاد)

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أعلن الجيش الوطني الصومالي نجاح القوات الخاصة التابعة له في القضاء على قيادي بارز في ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» بمحافظة شبيلي السفلى. 
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» أمس، أن العملية العسكرية التي نفذتها القوات الخاصة أسفرت عن قتل نائب زعيم ميليشيات «الشباب» في هذه المنطقة ويدعى «عرب» كما شهدت إصابة 10 آخرين من عناصر الميليشيات من بينهم القيادي عثمان داود أعلى مسؤول في المنطقة إلى جانب القيادي «أو ماي» المسؤول عن جمع الأموال. ونقلت الوكالة عن ضابط في الجيش الوطني قوله إن العملية العسكرية استهدفت منطقة «مبارك» التي تعد مركز جمع الأموال لميليشيات «الشباب»، مشيراً إلى أن تنفيذها تزامن مع تواجد قيادات من الميليشيات في المنطقة. 
وأضافت الضابط الذي لم تذكر الوكالة أسمه أن ميليشيات «الشباب» كانت تحتجز مدنيين في مركز جمع الأموال لأخذ الأموال منهم. 
وفي سياق متصل نفذ الجيش الوطني الصومالي عملية عسكرية للقضاء على فلول لميليشيات «الشباب» في مناطق عدة تابعة لمدينة «بيدوا» العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب. 
وذكرت الوكالة أن الجيش كثف في الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية الهادفة إلى تقويض قدرات ميليشيات «الشباب» الإرهابية.

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب الإرهابية
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