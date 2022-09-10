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البرلمان العربي يعد قانوناً لدعم ضحايا الإرهاب

البرلمان العربي يعد قانوناً لدعم ضحايا الإرهاب
11 سبتمبر 2022 01:50

القاهرة (الاتحاد)

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شدد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، على أهمية رفع الوعي العالمي بحقوق ضحايا الإرهاب وبحجم المعاناة التي يُلحقها الإرهاب بهم وبذويهم.
وقال العسومي، في كلمة له خلال المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي عقد بمدينة نيويورك، وفقاً للبيان الصادر عن البرلمان العربي أمس: إن «البرلمان العربي يعمل على إعداد قانون عربي استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب»، لافتاً إلى أهمية الدور المحوري الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون من أجل ترجمة القرارات الدولية ذات الصلة بضحايا الإرهاب إلى تشريعات وطنية، لتوفير الإطار القانوني المُلزم لضمان وحماية حقوق ضحايا الإرهاب.

البرلمان العربي
عادل العسومي
الإرهاب
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