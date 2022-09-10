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مقتل 30 مدنياً بهجوم لـ«داعش» في مالي

مقتل 30 مدنياً بهجوم لـ«داعش» في مالي
11 سبتمبر 2022 01:50

باماكو (رويترز)

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قال تحالف من ميليشيات موالية للحكومة إن أعضاء في جماعة تابعة لتنظيم «داعش» في مالي قتلوا نحو 30 مدنياً في هجوم الأسبوع الماضي على بلدة في منطقة ينتشر بها العنف على الحدود مع بوركينا فاسو والنيجر. 
وقال التحالف إن عدة مئات من المسلحين هاجموا مقاتليه وأجبروهم على التقهقر الثلاثاء الماضي إلى منطقة بالقرب من «تلاتاي» في منطقة «جاو»، والتي هي نقطة ساخنة لعنف الإرهابيين والميليشيات منذ وقت طويل.
وأضاف التحالف في بيان على الإنترنت أنه، «فضلا عن مهاجمة السكان، نهب الإرهابيون المتاجر وحرقوا مخزون المواد الغذائية وقتلوا ثلاثة من مقاتليه أيضاً».
وقال «التعزيزات التي أرسلها التحالف وصلت إلى المدينة حيث اكتشفت المذبحة بالإضافة إلى مئات النساء والأطفال الذين كانوا يهيمون على وجوههم في البلدة دون طعام لمدة يومين».

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