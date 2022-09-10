وفد أميركي رفيع يزور شمال دارفور

أسماء الحسيني (الخرطوم)

زار السفير الأميركي في السودان جون غودفري ولاية شمال دارفور، أمس، في أول زيارة له خارج العاصمة الخرطوم منذ تسلمه مهام عمله، وذلك برفقة وفد من السفارة الأميركية، وعدد من أعضاء الكونجرس الأميركي ومسؤول المعونة الأميركية ميرفن فيرو.

وكان في استقبال السفير والوفد المرافق له بمطار «الفاشر» والي الولاية نمر محمد عبد الرحمن، وعدد من أعضاء الحكومة، حيث بحث معهم تنفيذ اتفاقية «جوبا للسلام».

وقال محمد عبد الرحمن، إن زيارة الوفد الأميركي ستساهم في تسهيل مهمة السفارة الأميركية تجاه دعم وتوطيد العلاقات السودانية الأميركية، بما يخدم مصالح الشعبين، مشيراً إلى أن حكومة الإقليم تتطلع إلى دور أكبر للولايات المتحدة في دعم التنمية، وتقديم الخدمات لأهالي الولاية الذين لا يزالون يعانون من الآثار التي خلفتها الحرب.

من جهته، قال السفير الأميركي، إن الهدف من زيارته إلى «الفاشر» هو التعرف على مجمل الأوضاع بدارفور، خاصة ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، بجانب التعرف على قضايا التنمية والاستقرار بدارفور، وبحث السبل المثلى لتطوير العلاقات الثنائية، بما يمكن الولايات المتحدة من الاضطلاع بدور أكبر في تعزيز الأمن والاستقرار في السودان عامة وإقليم دارفور على وجه الخصوص.