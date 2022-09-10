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كييف تخترق خطوط المواجهة وموسكو تعيد تجميع قواتها

آليات عسكرية روسية مدمرة في منطقة خاركيف (أ ف ب)
11 سبتمبر 2022 01:50

عواصم (وكالات)

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أعلنت موسكو أنها تعيد تجميع قواتها في منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا وأنها قررت سحب قواتها من بلدتي «بالاكليا وإيزيوم» الأوكرانيتين اللتين تقعان عند نقطتين مهمتين على طرق إمداد حملتها في منطقة دونباس، بعدما قالت كييف إن جيشها حقق تقدّماً واسعاً في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الروسي منذ شهور.
ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها ستعيد تجميع قواتها بالقرب من مدنيتي بالاكليا وإيزيوم في إقليم خاركيف شرقي أوكرانيا في اتجاه دونيتسك، لتعزيز الجهود العسكرية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الروسية «تاس».
وقال الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم الجيش الروسي، إنه «من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة بتحرير دونباس في شرق أوكرانيا، تقررت إعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم».
وذكر أن «القوات الروسية قضت على أكثر من ألفي عسكري أوكراني ومقاتل أجنبي خلال الأيام الثلاثة الماضية».
جاء الإعلان الروسي بعد أنباء حول تقدم للقوات الأوكرانية في شرق وجنوب البلاد، دفع القوات الروسية إلى الوراء 70 كيلومتراً في غضون أسبوع.
وأعلن الجيش الأوكراني أمس، أنه دخل بلدة كوبيانسك في شرق أوكرانيا وأخرج القوات الروسية من مركز لوجستي مهم في إطار هجوم مضاد خاطف استعاد فيه مناطق واسعة. ونشرت القوات الخاصة الأوكرانية صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر بالزي العسكري بحوزتهم أسلحة آلية في كوبيانسك. وجاء في بيانها أن «البلدة كانت أوكرانية وستبقى كذلك دائماً».
وسقطت البلدة التي يقطنها حوالي 27 ألف نسمة وتقع على طريق مهم لإيصال الإمدادات للقوات الروسية في الشرق في الأسبوع الأول من الأزمة.
ولم يصدر أي تأكيد رسمي بأن جنود كييف دحروا القوات الروسية من إيزيوم التي ترتدي أهمية كبيرة بالنسبة للعمليات العسكرية الروسية، وكان بها حوالي 45 ألف نسمة قبل الأزمة.
لكنّ صوراً انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت على ما يبدو القوات الأوكرانية داخل المدينة بينما ذكر مراقبون روس وجود تقارير أولية تتحدّث عن انسحاب جيش موسكو بالفعل.
وقال المتحدث باسم «الخارجية» الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، في بيان تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، إن الجنود الأوكرانيين يتقدّمون في شرق أوكرانيا ويحررون المزيد من المدن والقرى.
وأضاف «من الضروري مواصلة إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا».
وجاء تقييمه لوتيرة المكاسب التي تحققها القوات الأوكرانية بعدما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر أمس الأول، أن قواته استعادت نحو 30 بلدة وقرية في منطقة خاركيف في إطار الهجوم.
ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية الرسمية عن رئيس إدارة إيزيوم التي شكّلها الجانب الروسي، أن الوضع في المنطقة «صعب للغاية».
وقال فلاديسلاف سوكولوف لـ«ريا نوفوستي»: «على مدى الأسبوعين الماضيين، استُهدفت المدينة بقصف نفّذته القوات الأوكرانية، يتسبب بدمار كبير ويؤدي إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى».
وأمس الأول، صدر إعلان مفاجئ من موسكو التي أفادت بأنها سترسل تعزيزات إلى خاركيف، بينما أظهرت صور بثّها الإعلام الرسمي أرتال الدبابات والمدفعية ومركبات الدعم تتحرّك على طرقات غير معبّدة.
وتتقدّم القوات الأوكرانية أيضاً في أجزاء من خط المواجهة جنوباً بعشرات الكيلومترات في بعض المناطق باتّجاه أراضٍ انتزعتها القوات الروسية بداية الأزمة، وفق ما ذكرت متحدثة أمس.
بدورها، أعلنت وكالات إخبارية روسية عن وقوع 6 انفجارات كبيرة في نوفا كاخوفكا، وهي بلدة تسيطر عليها القوات الروسية في منطقة خيرسون الجنوبية.
في الأثناء، وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى كييف، أمس، في زيارة مفاجئة قالت، إن هدفها تأكيد دعم برلين لأوكرانيا. وهذه هي الزيارة الثانية التي تقوم بها بيربوك إلى أوكرانيا، وتأتي بعد أسبوع من زيارة رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إلى برلين، حيث كرر مطالب كييف تزويدها بالأسلحة.
وقالت بيربوك: «توجهت إلى كييف لأظهر أن بإمكانهم الاعتماد علينا، سنواصل وقوفنا إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً من خلال إمدادات الأسلحة والدعم الإنساني والمالي».

 

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