لبنان.. دعوات للتعامل بالدولار لمواجهة انهيار العملة

دينا محمود (بيروت، لندن)

مع اقتراب الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان من دخول عامها الرابع، تجددت الدعوات في بيروت، لتعميم التعامل بالدولار الأميركي بدلاً من الليرة، التي انهارت قيمتها على مدار السنوات القليلة الماضية، بنسبة تفوق 90%، ما أدى لدخول البلاد في ما يُوصف بـ«حالة سقوط حر»، لا تبدو لها نهاية في الأفق.

ويعتبر الداعون لتبني هذا الخيار، أنه يشكل السبيل الأمثل لإحياء النظام المالي المتداعي في لبنان، خاصة بعدما باتت أسعار الكثير من السلع في البلاد، بدءاً من الأدوية والمواد الغذائية وقطع غيار السيارات، وصولاً إلى إيجارات الشقق والمنازل، تُحدد على حسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

ويشير هؤلاء إلى أن اعتماد الدولة اللبنانية الدولار عملة لها بشكل رسمي عوضاً عن الليرة، قد يمثل حلاً للأزمة المالية الراهنة، ووسيلة لتأمين الاستقرار النقدي، بعدما تواصل نزف احتياطيات العملة الصعبة، منذ أواخر عام 2019 وحتى الآن.

وفي تصريحات نشرها موقع «أل مونيتور» الأميركي الإخباري، قال الخبير الاقتصادي اللبناني باتريك مارديني، إن استخدام الدولار في التعاملات الرسمية، وهو ما فعلته دول أخرى في العالم من قبل، سيساعد سكان لبنان على تجاوز الأزمة الراهنة، في ضوء أن حصول المؤسسات والشركات المختلفة على مقابلٍ بالدولار في مقابل السلع والخدمات التي تقدمها، سيضمن لها غطاءً كافياً لتأمين رواتب موظفيها، وهو ما سيتيح لها الفرصة أيضاً لتسديد الضرائب المستحقة عليها بالعملة الصعبة، بما سيفتح الباب أمام الحكومة لـ «دولرة» الرواتب المقدمة للعاملين فيها، في نهاية المطاف.

واعتبر مارديني أن من شأن ذلك، تقليص الفجوة بين إيرادات ومصروفات المؤسسات المختلفة في القطاعيْن العام والخاص في لبنان، مشيداً في هذا الصدد، بقرار أصدره وزير السياحة اللبناني وليد نصار قبل ثلاثة أشهر، وسمح بموجبه للمنشآت السياحية، بتحديد أسعارها بالدولار.

وقال الخبير الاقتصادي اللبناني، إن هذا القرار يشكل أحد أبرز العوامل التي قادت لتحقيق القطاع السياحي زيادة في عائداته، بما يوجب تعميم ذلك التوجه، على القطاعات الأخرى في الاقتصاد، لا سيما الصناعة والزراعة.

ولكنّ أصواتاً أخرى على الساحة اللبنانية تبدي معارضتها للمضي على هذا الطريق، كما يقول المحامي والناشط الحقوقي اللبناني جاد طعمة، الذي يعتبر أن استخدام الدولار بدلاً من الليرة لا تمثل حلاً ناجعاً لأزمات البلاد، التي تستوجب برأيه، التعامل مع أسبابها الجذرية المتمثلة في انتهاج سياسات نقدية ومالية فاشلة على مدار عقود، مما أدى لتصاعد معدل التضخم، وانهيار قيمة الليرة.

ودعا طعمة السلطات والمصرف المركزي في لبنان، إلى السيطرة على السوق السوداء للعملات، وتوحيد سعر الصرف، بجانب حماية الليرة، واتباع سياسات شفافة على الصعيد المالي، ضمن خطة إصلاح شاملة ومتكاملة في المجال الاقتصادي.