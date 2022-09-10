الإثنين 12 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

لبنان.. دعوات للتعامل بالدولار لمواجهة انهيار العملة

امرأة تعد أموالها خارج مكتب تحويل في بيروت (أ ف ب)
11 سبتمبر 2022 01:50

دينا محمود (بيروت، لندن)

أخبار ذات صلة
العثور على عبوتين متفجرتين قرب القنصلية اللبنانية في ميلانو
«العربية أبوظبي» تطلق رحلات جديدة إلى بيروت

مع اقتراب الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان من دخول عامها الرابع، تجددت الدعوات في بيروت، لتعميم التعامل بالدولار الأميركي بدلاً من الليرة، التي انهارت قيمتها على مدار السنوات القليلة الماضية، بنسبة تفوق 90%، ما أدى لدخول البلاد في ما يُوصف بـ«حالة سقوط حر»، لا تبدو لها نهاية في الأفق.
ويعتبر الداعون لتبني هذا الخيار، أنه يشكل السبيل الأمثل لإحياء النظام المالي المتداعي في لبنان، خاصة بعدما باتت أسعار الكثير من السلع في البلاد، بدءاً من الأدوية والمواد الغذائية وقطع غيار السيارات، وصولاً إلى إيجارات الشقق والمنازل، تُحدد على حسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
ويشير هؤلاء إلى أن اعتماد الدولة اللبنانية الدولار عملة لها بشكل رسمي عوضاً عن الليرة، قد يمثل حلاً للأزمة المالية الراهنة، ووسيلة لتأمين الاستقرار النقدي، بعدما تواصل نزف احتياطيات العملة الصعبة، منذ أواخر عام 2019 وحتى الآن.
وفي تصريحات نشرها موقع «أل مونيتور» الأميركي الإخباري، قال الخبير الاقتصادي اللبناني باتريك مارديني، إن استخدام الدولار في التعاملات الرسمية، وهو ما فعلته دول أخرى في العالم من قبل، سيساعد سكان لبنان على تجاوز الأزمة الراهنة، في ضوء أن حصول المؤسسات والشركات المختلفة على مقابلٍ بالدولار في مقابل السلع والخدمات التي تقدمها، سيضمن لها غطاءً كافياً لتأمين رواتب موظفيها، وهو ما سيتيح لها الفرصة أيضاً لتسديد الضرائب المستحقة عليها بالعملة الصعبة، بما سيفتح الباب أمام الحكومة لـ «دولرة» الرواتب المقدمة للعاملين فيها، في نهاية المطاف.
واعتبر مارديني أن من شأن ذلك، تقليص الفجوة بين إيرادات ومصروفات المؤسسات المختلفة في القطاعيْن العام والخاص في لبنان، مشيداً في هذا الصدد، بقرار أصدره وزير السياحة اللبناني وليد نصار قبل ثلاثة أشهر، وسمح بموجبه للمنشآت السياحية، بتحديد أسعارها بالدولار.
وقال الخبير الاقتصادي اللبناني، إن هذا القرار يشكل أحد أبرز العوامل التي قادت لتحقيق القطاع السياحي زيادة في عائداته، بما يوجب تعميم ذلك التوجه، على القطاعات الأخرى في الاقتصاد، لا سيما الصناعة والزراعة.
ولكنّ أصواتاً أخرى على الساحة اللبنانية تبدي معارضتها للمضي على هذا الطريق، كما يقول المحامي والناشط الحقوقي اللبناني جاد طعمة، الذي يعتبر أن استخدام الدولار بدلاً من الليرة لا تمثل حلاً ناجعاً لأزمات البلاد، التي تستوجب برأيه، التعامل مع أسبابها الجذرية المتمثلة في انتهاج سياسات نقدية ومالية فاشلة على مدار عقود، مما أدى لتصاعد معدل التضخم، وانهيار قيمة الليرة.
ودعا طعمة السلطات والمصرف المركزي في لبنان، إلى السيطرة على السوق السوداء للعملات، وتوحيد سعر الصرف، بجانب حماية الليرة، واتباع سياسات شفافة على الصعيد المالي، ضمن خطة إصلاح شاملة ومتكاملة في المجال الاقتصادي.

لبنان
بيروت
آخر الأخبار
نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته
عربي ودولي
نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته
اليوم 16:04
وليام وهاري مع زوجتيهما
عربي ودولي
كواليس المصالحة بين وليام هاري
اليوم 17:00
أرشيفية
عربي ودولي
3 قتلى و40 مصاباً جراء انهيار سد في جنوب أفريقيا
12 سبتمبر 2022
محمد بن راشد مترئساً الاجتماع بحضور مكتوم بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وعبدالله بن زايد ومحمد القرقاوى وعبدالرحمن العويس والوزراء
الإمارات
محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات الأسرع في تجاوز آثار «الجائحة»
12 سبتمبر 2022
خليفة بن طحنون خلال استقبال الرئيس الصربي بواحة الكرامة (وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس صربيا في واحة الكرامة
12 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©