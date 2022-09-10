الإثنين 12 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تتهم إيران بـ«التصعيد النووي»

ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تتهم إيران بـ«التصعيد النووي»
11 سبتمبر 2022 01:50

برلين (وكالات)

أخبار ذات صلة
ألمانيا: ضبط 700 كيلوجرام من المخدرات
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف

أصدرت حكومات ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بياناً مشتركاً، أمس، انتقدت فيه إيران بسبب ما اعتبرته عدم رغبة من جانب طهران في إبرام الاتفاق المطروح على الطاولة بخصوص إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.
وقالت الدول الثلاث في بيانها الذي نشرته الخارجية الألمانية، إنه «نظراً لهذا الأمر فإنها ستجري مشاورات حول كيفية التعامل بأفضل السبل مع التصعيد النووي المستمر من جانب إيران وعدم استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
يذكر أن الاتفاق الذي كانت القوى العالمية توصلت إليه مع إيران في 2015، مجمد منذ خروج الولايات المتحدة منه في عام 2018.
وتهدف المحادثات الحالية بشأن إعادة إحياء الاتفاق إلى رفع العقوبات الأميركية على إيران وإعادة تقييد البرنامج النووي الإيراني. وكانت إيران طرحت قبل أسبوع اقتراحاً جديداً لإنهاء الخلاف، وذلك رداً على مقترح توافقي قدمه الاتحاد الأوروبي، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل بخصوص هذا الموضوع.
وتابع أن «إيران قررت عدم انتهاز هذه الفرصة الدبلوماسية، وبدلا من ذلك وسعت من نطاق برنامجها النووي ليتجاوز حدود ما يمكن تبريره بطريقة معقولة».

ألمانيا
آخر الأخبار
نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته
عربي ودولي
نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته
اليوم 16:04
وليام وهاري مع زوجتيهما
عربي ودولي
كواليس المصالحة بين وليام هاري
اليوم 17:00
أرشيفية
عربي ودولي
3 قتلى و40 مصاباً جراء انهيار سد في جنوب أفريقيا
12 سبتمبر 2022
محمد بن راشد مترئساً الاجتماع بحضور مكتوم بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وعبدالله بن زايد ومحمد القرقاوى وعبدالرحمن العويس والوزراء
الإمارات
محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات الأسرع في تجاوز آثار «الجائحة»
12 سبتمبر 2022
خليفة بن طحنون خلال استقبال الرئيس الصربي بواحة الكرامة (وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس صربيا في واحة الكرامة
12 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©