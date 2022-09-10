ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تتهم إيران بـ«التصعيد النووي»

برلين (وكالات)

أصدرت حكومات ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بياناً مشتركاً، أمس، انتقدت فيه إيران بسبب ما اعتبرته عدم رغبة من جانب طهران في إبرام الاتفاق المطروح على الطاولة بخصوص إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت الدول الثلاث في بيانها الذي نشرته الخارجية الألمانية، إنه «نظراً لهذا الأمر فإنها ستجري مشاورات حول كيفية التعامل بأفضل السبل مع التصعيد النووي المستمر من جانب إيران وعدم استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

يذكر أن الاتفاق الذي كانت القوى العالمية توصلت إليه مع إيران في 2015، مجمد منذ خروج الولايات المتحدة منه في عام 2018.

وتهدف المحادثات الحالية بشأن إعادة إحياء الاتفاق إلى رفع العقوبات الأميركية على إيران وإعادة تقييد البرنامج النووي الإيراني. وكانت إيران طرحت قبل أسبوع اقتراحاً جديداً لإنهاء الخلاف، وذلك رداً على مقترح توافقي قدمه الاتحاد الأوروبي، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل بخصوص هذا الموضوع.

وتابع أن «إيران قررت عدم انتهاز هذه الفرصة الدبلوماسية، وبدلا من ذلك وسعت من نطاق برنامجها النووي ليتجاوز حدود ما يمكن تبريره بطريقة معقولة».