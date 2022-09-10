مقتل 4 من الشرطة بهجوم مسلح شمال غربي باكستان

إسلام آباد (وكالات)

قتل 4 جنود من الشرطة الباكستانية وأُصيب اثنان بجروح جراء هجوم مسلح نفذته عناصر مجهولة أمس، في مدينة «تانج» شمال غربي باكستان. وأوضحت الشرطة الباكستانية في المدينة أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية أطلقوا وابلاً من النار على رجال الشرطة الذين كانوا مأمورين بحماية مدير إدارة المدينة، ما أدى إلى مقتل 4 منهم وإصابة اثنين بجروح، تم نقلهم إلى المستشفى، مضيفة أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ونفذت عملية تمشيط للبحث عن المنفذين.

وأشارت الشرطة إلى رفع مستوى التأهب الأمني في المدينة بعد الهجوم، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.