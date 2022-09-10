في أول اتصال.. ماكرون وتراس بحثا أسعار الطاقة ودعم أوكرانيا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
11 سبتمبر 2022 00:18
قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى، السبت، أول اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس منذ تعيينها في المنصب. وأضاف قصر الإليزيه، في بيان، أن ماكرون وتراس ركزا بشكل كبير على دعم أوكرانيا وسبل التصدي لتبعات الأزمة فيها على الأمن الغذائي وأسعار الطاقة. وجاء في البيان أن الرئيس ورئيسة الوزراء اتفقا على رغبتهما في تعزيز التعاون بين بلديهما. وتولت تراس رئاسة وزراء بريطانيا الثلاثاء بعد أن فازت بزعامة حزب المحافظين إثر استقالة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.