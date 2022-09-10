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تسجيل وفيات بالكوليرا في شمال وشرق سوريا

أطفال يلعبون قرب مياه آسنة
10 سبتمبر 2022 23:38

أعلنت سلطات محلية، اليوم السبت، وفاة ثلاثة أشخاص جراء إصابتهم بمرض الكوليرا، الذي قالت إنه يتفشى في مناطق شمال سوريا وشرقها، مناشدة المنظمات الدولية تقديم الدعم للحد من انتشاره.
وأفادت هيئة محلية، في بيان، رصد "إصابات بمرض الكوليرا في الرقة (شمال) والريف الغربي لدير الزور (شرق) بكثرة"، مؤكدة تسجيل ثلاث وفيات.
وناشدت الهيئة "المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية تقديم الدعم اللازم للحد من انتشار الكوليرا".
وأعلنت وزارة الصحة السورية بدورها عن 15 إصابة بالكوليرا في محافظة حلب، وفق ما جاء في بيان اليوم السبت، أوضح أن المصابين يتلقون العلاج في المستشفى.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن انتشار المرض ناتج عن تلوّث مياه الشرب، بسبب نقص مادة الكلور في محطات المياه خلال الأشهر الثلاثة الفائتة.
وأفاد بظهور العديد من أعراض المرض لدى السكان بينها تقيؤ وإسهال وصداع.
يظهر مرض الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحاً في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي. وغالباً ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويؤدي إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ.

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المصدر: آ ف ب
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