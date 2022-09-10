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الأمير وليام يتعهد بدعم الملك تشارلز

وليام أمير ويلز يلتقي الجمهور خارج قصر بكينغهام
10 سبتمبر 2022 23:24

قال الأمير البريطاني وليام، اليوم السبت، إنه سيكرم ذكرى جدته الملكة إليزابيث الثانية بالعمل على دعم والده الملك تشارلز الثالث.
وأضاف، في بيان "اشتهرت جدتي بقول إن الحزن هو الثمن الذي ندفعه مقابل الحب... كل الحزن الذي سنشعر به في الأسابيع المقبلة سيكون دليلاً على الحب الذي شعرنا به تجاه ملكتنا الرائعة".
وأوضح "سأكرم ذكراها من خلال دعم والدي، الملك، بكل طريقة ممكنة".
وقال وليام (40 عاماً)، وهو الآن وريث العرش البريطاني، إن الملكة "كانت بجانبي في أسعد لحظات حياتي، وكانت بجانبي خلال أكثر أيام حياتي حزناً".
وأضاف أمير ويلز "كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي، ولكن سيمضي بعض الوقت قبل أن أشعر بحقيقة الحياة بدون جدتي".

المصدر: آ ف ب
الأمير ويليام
أمير ويلز
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