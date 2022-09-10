زيلينسكي يعلن استعادة مساحات كبيرة من الأراضي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن قوات بلاده المسلحة استعادت السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي. وقال زيلينسكي، في خطاب مصور، إن الجيش الأوكراني استعاد نحو ألفي كيلومتر مربع منذ بدء الهجوم المضاد على قوات روسيا في وقت سابق من الشهر. وأكد الرئيس الأوكراني «حتى الآن، منذ مطلع سبتمبر، تم تحرير حوالى ألفي كيلومتر». وقال زيلينكسي، أمس الجمعة، إن الجيش الأوكراني استعاد ثلاثين بلدة، لكن بلدات أخرى أضيفت إلى القائمة اليوم السبت مع استعادة مدينة كوبيانسك الاستراتيجية التي سيطر عليها الجيش الروسي منذ أشهر عدة. وأعلنت أوكرانيا، في وقت سابق اليوم السبت، تحقيق مزيد من النجاحات في إطار هجومها المضاد الهادف لاستعادة مناطق وأراض تسيطر عليها روسيا. ونشر جهاز الاستخبارات المحلي (إس بي سي) صوراً عبر تطبيق «تلغرام»، تظهر وحداته في بلدة كوبيانسك ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي كانت تسيطر عليها القوات الروسية حتى الآن. كما نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية صورة، صباح اليوم السبت، تظهر العديد من الجنود تقول إنهم عناصر من الجيش الأوكراني وهم يرفعون العلم الأوكراني في قلب كوبيانسك. وبسبب خط السكة الحديد المباشر من كوبيانسك إلى روسيا، تتمتع هذه البلدة، الواقعة شمال شرقي خاركيف، بأهمية كمركز نقل لتوصيل الإمدادات للقوات الروسية. وإثر الإعلان الأوكراني، ردت روسيا بالقول إنها «تعيد تجميع» قواتها في منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا التي كان الجيش الروسي يسيطر على مناطق واسعة منها منذ شهور.