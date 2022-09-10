الإثنين 12 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيلينسكي يعلن استعادة مساحات كبيرة من الأراضي

دبابة مدمرة جراء المعارك في منطقة خاركيف
10 سبتمبر 2022 23:15

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن قوات بلاده المسلحة استعادت السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي.
وقال زيلينسكي، في خطاب مصور، إن الجيش الأوكراني استعاد نحو ألفي كيلومتر مربع منذ بدء الهجوم المضاد على قوات روسيا في وقت سابق من الشهر.
وأكد الرئيس الأوكراني «حتى الآن، منذ مطلع سبتمبر، تم تحرير حوالى ألفي كيلومتر».
وقال زيلينكسي، أمس الجمعة، إن الجيش الأوكراني استعاد ثلاثين بلدة، لكن بلدات أخرى أضيفت إلى القائمة اليوم السبت مع استعادة مدينة كوبيانسك الاستراتيجية التي سيطر عليها الجيش الروسي منذ أشهر عدة.
وأعلنت أوكرانيا، في وقت سابق اليوم السبت، تحقيق مزيد من النجاحات في إطار هجومها المضاد الهادف لاستعادة مناطق وأراض تسيطر عليها روسيا.
ونشر جهاز الاستخبارات المحلي (إس بي سي) صوراً عبر تطبيق «تلغرام»، تظهر وحداته في بلدة كوبيانسك ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي كانت تسيطر عليها القوات الروسية حتى الآن.
كما نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية صورة، صباح اليوم السبت، تظهر العديد من الجنود تقول إنهم عناصر من الجيش الأوكراني وهم يرفعون العلم الأوكراني في قلب كوبيانسك.
وبسبب خط السكة الحديد المباشر من كوبيانسك إلى روسيا، تتمتع هذه البلدة، الواقعة شمال شرقي خاركيف، بأهمية كمركز نقل لتوصيل الإمدادات للقوات الروسية.
وإثر الإعلان الأوكراني، ردت روسيا بالقول إنها «تعيد تجميع» قواتها في منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا التي كان الجيش الروسي يسيطر على مناطق واسعة منها منذ شهور.

أخبار ذات صلة
موسكو: لا نرفض إجراء مفاوضات مع كييف
فرنسا ورومانيا: تسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية
المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
استعادة أراض
أوكرانيا
الجيش الأوكراني
الجيش الروسي
آخر الأخبار
نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته
عربي ودولي
نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته
اليوم 16:04
وليام وهاري مع زوجتيهما
عربي ودولي
كواليس المصالحة بين وليام هاري
اليوم 17:00
أرشيفية
عربي ودولي
3 قتلى و40 مصاباً جراء انهيار سد في جنوب أفريقيا
12 سبتمبر 2022
محمد بن راشد مترئساً الاجتماع بحضور مكتوم بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وعبدالله بن زايد ومحمد القرقاوى وعبدالرحمن العويس والوزراء
الإمارات
محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات الأسرع في تجاوز آثار «الجائحة»
12 سبتمبر 2022
خليفة بن طحنون خلال استقبال الرئيس الصربي بواحة الكرامة (وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس صربيا في واحة الكرامة
12 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©