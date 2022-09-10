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ماكرون وزيلينسكي يبحثان الوضع في محطة زابوريجيا

محطة زابوريجيا النووية
10 سبتمبر 2022 21:28

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث هاتفيا مرة أخرى، اليوم السبت، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن الوضع الذي لا يزال "مقلقا للغاية" حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية.
وذكرت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين "بحثا مجدداً الوضع حول محطة زابوريجيا والذي لا يزال مقلقاً للغاية. وأكدا دعمهما لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف المصدر أن الرئيس الفرنسي "سأل الرئيس زيلينسكي عن تطورات النزاع على الأرض وحاجات أوكرانيا التي يمكن لفرنسا أن تساهم في تأمينها" في وقت أعلنت الولايات المتحدة مساعدة عسكرية جديدة قدرها 2,8 مليار دولار أميركي لكييف ودول المنطقة.
وتتعرض منطقة محطة زابوريجيا النووية، من حين لآخر، لقصف تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية عن تنفيذه.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الجمعة، عن "انقطاع كامل للتيار الكهربائي" في مدينة إنرغودار الأوكرانية (جنوب)، حيث تقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهو وضع "يعرض سلامة العمليات للخطر".
وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي في بيان "هذا أمر غير مقبول بتاتا. لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو"، داعياً إلى "وقف فوري للقصف على المنطقة".

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المصدر: آ ف ب
محطة زابوريجيا النووية
إيمانويل ماكرون
فولوديمير زيلينسكي
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