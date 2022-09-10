بلينكن يبحث مع الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا

أورسولا فون دير لايين في مئتمر صحفي مع بلينكن (أرشيفية)
10 سبتمبر 2022 21:04
ناقش وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا. وكتبت فون دير لاين، عبر موقع تويتر، أنها "ممتنة" لإطلاعها على "زيارة (بلينكن) إلى كييف ولتبادلنا الآراء بشأن المساعدة الأمنية والاقتصادية من كلا الجانبين لأوكرانيا". وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "متحدان في الهدف والفعل". وأوضحت "نقف إلى جانب أوكرانيا في نضالها الشجاع". وأجرى بلينكن، أمس الجمعة، محادثات مع ي نس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تناولت أيضاً دعم الحلف لأوكرانيا. وأطلع بلينكن، ستولتنبرج وسفراء من الحلف على بنتائج زيارته الجمعة إلى كييف، التي تعهد خلالها بتقديم مساعدات أميركية عسكرية جديدة إلى أوكرانيا.