تحديد موعد تشييع جنازة الملكة إليزابيث الثانية

قال إدوارد فيتزالان هوارد، دوق نورفولك والمسؤول عن الفعاليات الرسمية، اليوم السبت، إن تشييع جنازة الملكة إليزابيث الثانية ستُقام يوم الاثنين 19 سبتمبر في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش في العاصمة البريطانية لندن. سيُنقل النعش من قلعة بالمورال إلى إدنبرة غداً الأحد قبل نقله جواً إلى لندن يوم الثلاثاء. وسيظل نعش الملكة في قاعة "وستمنستر" من الأربعاء حتى صباح يوم الجنازة. ويتوقع أن يحضر مسؤولون من كل أنحاء العالم هذه الجنازة التي ستقام في كنيسة "ويستمنستر". وأعلن الملك تشارلز الثالث، نجل الملكة الراحلة، اليوم المذكور عطلة في أنحاء المملكة المتحدة. توفيت الملكة، الخميس، عن 96 عاماً في اسكتلندا بعد أن اعتلت عرش المملكة المتحدة لمدة تزيد عن 70 عاماً. وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن رسمياً الملك تشارلز الثالث (73 عاماً)، ملكاً جديداً لبريطانيا في مراسم تاريخية في قصر "سانت جيمس" في لندن.