روسيا تعلّق على تقدم أوكرانيا في الشرق

علّقت موسكو، اليوم السبت، على إعلان أوكرانيا إحراز تقدم ميداني واستعادة مركز إمدادات مهم كان يسيطر عليه الجيش الروسي. وإثر الإعلان الأوكراني، ردت روسيا بالقول إنها «تعيد تجميع» قواتها في منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا التي كان الجيش الروسي يسيطر على مناطق واسعة منها منذ شهور. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «من أجل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس، اتُّخذ قرار بإعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم، لدعم الجهود على الجبهة في دونيتسك». أعلنت أوكرانيا، في وقت سابق اليوم السبت، تحقيق مزيد من النجاحات في إطار هجومها المضاد الهادف لاستعادة مناطق وأراض تسيطر عليها روسيا. ونشر جهاز الاستخبارات المحلي (إس بي سي) صوراً عبر تطبيق «تلغرام»، تظهر وحداته في بلدة كوبيانسك ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي كانت تسيطر عليها القوات الروسية حتى الآن. كما نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية صورة صباح اليوم السبت، تظهر العديد من الجنود تقول إنهم عناصر من الجيش الأوكراني وهم يرفعون العلم الأوكراني في قلب كوبيانسك. وبسبب خط السكة الحديد المباشر من كوبيانسك إلى روسيا، تتمتع هذه البلدة، الواقعة شمال شرقي خاركيف، بأهمية كمركز نقل لتوصيل الإمدادات للقوات الروسية.