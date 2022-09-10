أوكرانيا تعلن استعادة مركز استراتيجي من القوات الروسية
جنود من الجيش الأوكراني في كوبيانسك
10 سبتمبر 2022 18:23
أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، تحقيق مزيد من النجاحات في إطار هجومها المضاد الهادف لاستعادة مناطق وأراض تسيطر عليها روسيا. ونشر جهاز الاستخبارات المحلي (إس بي سي) صوراً عبر تطبيق «تلغرام»، تظهر وحداته في بلدة كوبيانسك ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي كانت تسيطر عليها القوات الروسية حتى الآن. كما نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية صورة صباح اليوم السبت، تظهر العديد من الجنود تقول إنهم عناصر من الجيش الأوكراني وهم يرفعون العلم الأوكراني في قلب كوبيانسك.
وبسبب خط السكة الحديد المباشر من كوبيانسك إلى روسيا، تتمتع هذه البلدة، الواقعة شمال شرقي خاركيف، بأهمية كمركز نقل لتوصيل الإمدادات للقوات الروسية. وأكد الجيش الأوكراني أيضاً أنه يتقدم «عشرات الكيلومترات» على خطوط الجبهة الجنوبية.كما نشر مسؤول محلي صورة منفصلة لجنود أوكرانيين في البلدة الأوكرانية، البالغ عدد سكانها نحو 27 ألف نسمة، وكتب «كوبيانسك هي أوكرانيا». يأتي هذا التقدم المهم الجديد الذي أعلنت عنه القوات الأوكرانية بعد أن قالت كييف، إنها استعادت السيطرة على ثلاثين بلدة في منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا في الأيام الأخيرة. وكانت بلدة كوبيانسك، الواقعة على بعد 120 كيلومتراً جنوب شرق خاركيف، سقطت بأيدي الروس بعد أقل من أسبوع من بدء العملية العسكرية الروسية. من جهة أخرى، قالت نتاليا غومينوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، لوسائل إعلام محلية «جنودنا يتقدمون على طول خطوط الجبهة الجنوبية في مختلف القطاعات بين كيلومترين وعشرات الكيلومترات».