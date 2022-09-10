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جوتيريش: الدمار الناتج عن الفيضانات الباكستانية "لا يمكن تصوره"

جوتيريش: الدمار الناتج عن الفيضانات الباكستانية "لا يمكن تصوره"
10 سبتمبر 2022 16:46

 قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، بزيارة للمناطق التي تضررت جراء الفيضانات في جنوب باكستان، حيث تكافح السلطات لإنقاذ عشرات الآلاف من النازحين جراء الفيضانات.
وأظهر مقطع فيديو جوتيريش وهو يقول "لا يمكن تصوره"، وهو يحلق جوا فوق إقليمي بلوشستان والسند، وإلى جانبه رئيس الوزراء شهباز شريف. وجرى اطلاع الأمين العام على تداعيات الفيضانات، وقد دعا المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدة مالية ضخمة.
وقال جوتيريش إن باكستان ضمن 15 منطقة أكثر عرضة للتغير المناخي، ودعا العالم إلى تقديم "دعم هائل" حتى يمكن للبلد أن تتجنب كارثة أخرى من هذا النوع.
وأضاف أن ما تفعله الأمم المتحدة في باكستان "هو نسبة ضئيلة من المطلوب فعله".
وتستمر زيارة جوتيريش لباكستان، وتهدف إلى تعزيز الوعي بالكارثة.
وأودت الفيضانات غير المسبوقة والناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في يونيو، بحياة 1396 شخصا حتى الآن، وثلثهم أطفال.

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