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ألمانيا: ضبط 700 كيلوجرام من المخدرات

ألمانيا: ضبط 700 كيلوجرام من المخدرات
10 سبتمبر 2022 16:43

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية نانسي فيزر ضبط 700 كيلوجرام من الهيروين في ميناء هامبورج نهاية الشهر الماضي،بأنه ضربة شديدة للجريمة المنظمة.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم السبت إن " ضبط هذه الكمية الكبيرة من الهيروين يظهر أننا لدينا مشكلة مع المخدرات التي يتم جلبها بشكل غير مشروع إلى ألمانيا وأوروبا".
وأضافت فيزر أن " مثل هذه الكميات من الهيروين تدمر أشخاصا وتحقق أرباحا ضخمة للتجار المجرمين"، ووجهت الشكر إلى الأجهزة على " الانتصار المرحلي المهم في مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات".
كان الادعاء العام الألماني في مدينة دريسدن أعلن أمس الجمعة عن ضبط الشرطة والجمارك لهذه الكمية في سفينة شاحنة؛ وتمثل هذه الكمية أكبر كمية من الهيروين يتم ضبطها في ألمانيا في أي وقت.
وتم القبض على خمسة أشخاص في دريسدن وفي إسبانيا وفي هولندا لوجود اشتباه قوي في ضلوعهم في الجريمة ،كما صدرت أوامر اعتقال بحق أربعة منهم، وأوضح الادعاء أن اثنين من المتهمين اللذين تم القبض عليهما في دريسدن، أودعا في الحبس الاحتياطي فيما تم إيداع المتهمين الثلاثة الآخرين في سجن الترحيلات.

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المصدر: د ب أ
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