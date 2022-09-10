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المستشار الألماني يطمئن المواطنين في ظل أزمة الطاقة

المستشار الألماني يطمئن المواطنيين في ظل أزمة الطاقة
10 سبتمبر 2022 14:14

طمأن المستشار الألماني أولاف شولتس المواطنين في ضوء أزمة الطاقة، مؤكدا أن البلاد ستتجاوز هذه الأزمة.
وقال شولتس في رسالته الأسبوعية عبر الفيديو، اليوم السبت: "سنتكاتف كدولة لأننا بلد تضامن. سنتجاوزها الأزمة".
وذكر شولتس أن المواطنين في ألمانيا يشعرون أنهم يعيشون في أوقات عصيبة، وقال: "لكننا أعددنا أنفسنا لذلك".
وأوضح شولتس أن ألمانيا أعدت نفسها لمواجهة وقف روسيا لإمداداتها من الغاز إلى حد كبير بسبب الحرب ضد أوكرانيا.
يُذكر أنه بعد أعمال صيانة ورصد عيب تقني مزعوم، توقفت تدفقات الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر خط "نورد ستريم 1" منذ الأسبوع الماضي. وتستعد الحكومة الألمانية لأن يظل الوضع على هذا الحال.

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وقال شولتس: "لكننا أعددنا أنفسنا"، مشيرا إلى إنشاء محطات للغاز المسال على سواحل شمال ألمانيا، ومستويات تخزين الغاز الحالية، واستخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، ومحطات الطاقة النووية إذا لزم الأمر.

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
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