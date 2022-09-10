الإثنين 12 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تشارلز ملكاً جديداً لبريطانيا

تشارلز ملكاً جديداً لبريطانيا
10 سبتمبر 2022 13:23

 تم اليوم السبت إعلان "تشارلز الثالث" رسميا ملكا لبريطانيا، خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا).
وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية أول أمس الخميس عن 96 عاما في مقر إقامتها بقصر بالمورال في اسكتلندا.
وأعلنت هيئة الجلوس على العرش، التي تضم كبار الساسة والقضاة والمسؤولين، اليوم تتويج تشارلز الثالث ملكا في مؤسسات الدولة.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الأعلام التي نكست عند منتصف السارية حدادا على الملكة الراحلة، سترفع من جديد، بعد انعقاد هيئة الجلوس على العرش و الذي تم بثه على التلفزيون لأول مرة.
وستستمر موجة من الإعلانات الرسمية الأخرى في جميع أنحاء بريطانيا حتى غد الأحد، عندما تعود الأعلام منكسة عند منتصف السارية.

أخبار ذات صلة
قرقاش: الملكة إليزابيث كرست حياتها لخدمة بلادها بحكمة والتزام
إعلان تشارلز الثالث ملكاً لنيوزيلندا وأستراليا رسمياً
المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
بريطانيا
آخر الأخبار
نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته
عربي ودولي
نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته
اليوم 16:04
وليام وهاري مع زوجتيهما
عربي ودولي
كواليس المصالحة بين وليام هاري
اليوم 17:00
أرشيفية
عربي ودولي
3 قتلى و40 مصاباً جراء انهيار سد في جنوب أفريقيا
12 سبتمبر 2022
محمد بن راشد مترئساً الاجتماع بحضور مكتوم بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وعبدالله بن زايد ومحمد القرقاوى وعبدالرحمن العويس والوزراء
الإمارات
محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات الأسرع في تجاوز آثار «الجائحة»
12 سبتمبر 2022
خليفة بن طحنون خلال استقبال الرئيس الصربي بواحة الكرامة (وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس صربيا في واحة الكرامة
12 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©