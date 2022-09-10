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القوات الأوكرانية تتقدم 50 كيلومترا حول خاركيف

القوات الأوكرانية تتقدم 50 كيلومترا حول خاركيف
10 سبتمبر 2022 13:05

ذكرت مصادر الاستخبارات البريطانية أن القوات الأوكرانية تحقق مزيدا من النجاح في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.  

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وأفاد أحدث تقييم استخباراتي بريطاني، نشر عبر تويتر، اليوم السبت، بأن بعض القوات الأوكرانية تقدمت "نحو خمسين كيلومترا في الأراضي التي كانت تحتلها روسيا سابقا" في جنوب منطقة خاركيف.
وجاء في التقييم أن القوات الروسية تتعرض لضغوط من الجناحين الشمالي والجنوبي من الصراع.
وتدور الحرب في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. وقد زودت الدول الغربية أوكرانيا بمساعدات عسكرية بمليارات الدولارات .
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة، إن القوات الأوكرانية استعادت أكثر من 30 بلدة وقرية في منطقة خاركيف شرقي البلاد.
وأضاف: "نستعيد تدريجيا السيطرة على بلدات وقرى جديدة. نعيد العلم الأوكراني والحماية لشعبنا في كل مكان ".
وأشار إلى أن "المعارك العنيفة" مستمرة في كل من دونباس بشرق أوكرانيا، وفي جنوب البلاد.

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
روسيا
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