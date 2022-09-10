ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان

ارتفعت حصيلة القتلى بسبب الأمطار الموسمية والفيضانات الأخيرة في أجزاء مختلفة من إقليم "بلوشيستان" إلى 270 شخصا، بوفاة ثلاثة أشخاص آخرين أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته هيئة إدارة الكوارث الإقليمية.

وأضافت الهيئة أن حصيلة القتلى شملت 126 رجلا و61 امرأة و83 طفلا، بينما أصيب 166 شخصا، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

وذكرت الهيئة أن الأمطار الغزيرة تسببت في فقدان 500 ألف رأس من الماشية على الأقل. وأضافت الهيئة أن الأمطار والفيضانات في الإقليم ألحقت أضرارا بـ 64 ألف و385 منزلا، من بين ذلك 18 ألف و410 منازل، دمرت بشكل كامل، بينما لحقت أضرار جزئية بـ 45 ألف و975 منزلا.

وتابعت الهيئة أن أكثر من 1500 كيلومتر من الطرق و22 جسرا تضرر بسبب الفيضانات، بينما دمرت أيضا المحاصيل القائمة على أكثر من فدانين من الأراضي وتجري الهيئة عمليات إغاثة في المناطق المتضررة.