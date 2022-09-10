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بولندا تعتزم زيادة وارداتها من الطاقة النووية من أوكرانيا

بولندا تعتزم زيادة وارداتها من الطاقة النووية من أوكرانيا
10 سبتمبر 2022 09:18

تسعى بولندا إلى شراء كميات أكبر كثيرا من الطاقة النووية من أوكرانيا، في خطوة تستهدف مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة في أوروبا.
وأعرب رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي عن شكره للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لاستعداده لتزويد بولندا بالطاقة من محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية خلال زيارة قام بها إلى كييف يوم الجمعة.
وقال مورافيسكي إن زيلينسكي يفهم موقف بولندا جيدا، مضيفا أن هذه الخطوة ستمكن بولندا من خفض كمية الطاقة التي تقوم بتوليدها باستخدام المحطات التي تعمل بالفحم، حسبما أفادت وكالة الأنباء البولندية.
يذكر أن محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية توجد في غرب أوكرانيا ولديها مفاعلان "في في اي ار1000-" ناشطان من تصميم سوفيتي بقدرة إجمالية تصل إلى 2000 ميجاوات. ولا تمتلك بولندا أي محطات طاقة نووية نشطة.

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المصدر: د ب أ
بولندا
أوكرانيا
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