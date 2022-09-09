الميليشيات تنهب أراضي «التحيتا»

عدن (وكالات)

نهبت ميليشيات الحوثي الإرهابية مساحات واسعة من أراضي المدنيين في مديرية «التحيتا» التابعة لمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

واستخدمت ميليشيات الحوثي مكتب «الهيئة العامة للأوقاف» المستحدثة من قبلها، في محافظة الحديدة، المعين من قبلها لنهب الأراضي تحت ذريعة «أراضي الوقف».

وفي سياق متصل، قتل وأصيب عنصران من الميليشيات في مديرية «المخادر» شمال إب، بسبب خلاف على قطعة أرض.

وقال شهود عيان، إن عنصرين من ميليشيات الحوثي سقطا، جراء اشتباكات مسلحة بين عناصر يتبعون القيادي الحوثي «أبو بشار شاكر الشبيبي» المعين من قبل الميليشيات مديراً لأمن مديرية «المخادر»، وبين مسلحين من أبناء أسرة «بيت الحديدة»، بخلافات على قطعة أرض، في منطقة «السحول» التابعة لمديرية «المخادر» شمالي المحافظة.