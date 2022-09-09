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العثور على عبوتين متفجرتين قرب القنصلية اللبنانية في ميلانو

العثور على عبوتين متفجرتين قرب القنصلية اللبنانية في ميلانو
10 سبتمبر 2022 02:51

روما (وكالات)

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أعلنت الشرطة الإيطالية أمس، عن العثور على عبوتين متفجرتين يدويتي الصنع في طرد يحمل تهديداً باللغة العربية بالقرب من مقر قنصلية لبنان بمدينة ميلانو شمالي إيطاليا. 
وقال فريق التحقيق في بيان إنه تم العثور على العبوتين بالقرب من بناية في شارع «لارجا» حيث مقر القنصلية اللبنانية. وأوضحت الشرطة أن إطلاق الإنذار جرى عند اكتشاف طرد تخرج منه لفتان من الأسلاك الكهربائية بعد أن لاحظه أحد المارة على رصيف الشارع، مشيرة إلى أن الطرد كان عليه ورقة كتب عليها باللغة العربية «سوف تنفجر خلال ثلاث دقائق».
 وأشارت إلى أن خبراء المتفجرات الذين سارعوا إلى مكان الطرد قاموا بتفجير إحدى العبوتين فيما شرع فريق مكافحة الإرهاب في نيابة ميلانو بفتح ملف لتحري ملابسات الواقعة.

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