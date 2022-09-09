«الإطار» يتحدى «الصدر» ويدعو لانعقاد البرلمان

هدى جاسم (بغداد)

دعا نواب من قوى «الإطار التنسيقي»، رئاسة مجلس النواب العراقي، إلى المباشرة بعودة العمل بالمجلس المعطل منذ احتجاجات «التيار الصدري» التي اجتاحت البرلمان والمواجهة التي جرت بين أتباع «التيار» و«الإطار» في المنطقة الخضراء نهاية أغسطس الماضي، في خطوة قد تعيد الاحتجاجات والتوترات إلى الواجهة.

وبعد أن أخلت المحكمة الاتحادية العليا، مسؤوليتها من حل مجلس النواب، طالب نواب في «الإطار التنسيقي» رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بإعادة إحياء الحياة البرلمانية المتوقفة منذ شهرين، متهمين إياه بـ«تعطيل المجلس لصالح أجندات سياسية».

وتتواصل الأزمة السياسية العراقية منذ 11 شهرًا، من دون أي بوادر تلوح في الأفق بحلٍّ قريب.

وفي 29 أغسطس، أعلن مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيًا وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له، وعلى أثر ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحي «التيار الصدري» والقوات الأمنية في بغداد ومحافظات أخرى، راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى وسط أجواء من الفوضى الأمنية.

وفي اليوم التالي، دعا الصدر أنصاره إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء وإنهاء اعتصامهم خلال ساعة واحدة فقط.

ولا تزال قوى «الإطار التنسيقي» متمسكة بمرشحها محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة المقبلة.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية، دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر 2021.

وتوقع خبراء في الشأن العراقي أن يحل البرلمان نفسه بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم اختصاصها بهذا الشأن، وأن البرلمان هومن يحل نفسه إذا لم يؤد مهامه الدستورية. وتوقع الدكتور عبد الكريم الوزان عميد كلية الإعلام في «الجامعة الإسلامية الأميركية» بولاية مينيسوتا، أن يقوم البرلمان بحل نفسه بنفسه بعد قرار المحكمة الاتحادية وأن تجري انتخابات نيابية جديدة.

واعتبر الوزان في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن سيناريوهات عدة تنتظر العراق في المرحلة المقبلة منها حضور دولي في الأزمة المتفاقمة.

بدوره، اعتبر الخبير القانوني أمير الدعمي أن قرار القضاء العراقي رمى الكرة في ملعب البرلمان، وأن ثلث أعضائه يستطيعون تقديم طلب لحل البرلمان بموافقة الأغلبية.

وأوضح الدعمي في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن «المحكمة الاتحادية في قرارها أشارت إلى قصور المجلس في تأدية واجباته وبالتالي قد تكون هناك مبررات لحله لكن يبقى هناك خيار ثاني وهو استكمال الاستحقاقات الدستورية واختيار رئيس جمهورية ومن ثم تكليف شخصية لتشكيل الحكومة»، وهو مايعني بحسب الدعمي، أن البرلمان أمام خيارين، إما حل نفسه أو الذهاب إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية.

عودة 766 عائلة عراقية من «مخيم الهول»

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أمس، عودة 766 عائلة عراقية من «مخيم الهول» شمال شرق سوريا، مشيرةً إلى أن أغلب العائدين هم من كبار السن والنساء والأطفال، حيث يتم تأهيلهم قبل إرجاعهم إلى مناطقهم بالتنسيق مع الحكومات المحلية والأجهزة الأمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة: إن «مجلس الأمن الوطني اتخذ قرار إعادة العائلات بعد التأكد من سلامة موقفها الأمني».

وتابع إن «أغلب العائدين من مخيم الهول هم من كبار السن والنساء والأطفال ولا مؤشرات أمنية عليهم وبالتزامن مع هذا التدقيق وفي حال ثبوت وجود مطلوبين تطبق بحقهم الإجراءات الأمنية ويتم تسليمهم للجهات المختصة».